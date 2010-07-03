Путин назвал самое красивое место на планете

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Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом на планете.

"Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", – цитирует РИА Новости главу государства.

Президент традиционно проводит свой отпуск в России.

В августе 2017 года Путин занимался в Туве подводной охотой и рыбалкой. В частности, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент два часа в горном озере "гонялся за щукой". Представитель Кремля также рассказал, что "президент не первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах". В Туве президент отдыхал и в 2018 году.

В 2017 году Путин предложил создать "российскую Мекку" в Херсонесе. "Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку в известном смысле, имея в виду, что здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства", – указал президент.

