"Любит жарить мясо". Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в сибирской тайге

Владимир Путин во время отдыха в Южной Сибири сам делает шашлык, маринад для которого держит в секрете. Президент пьет фирменный кофе в турке от Сергея Шойгу и национальный тувинский чай.
Деталями отдыха президента поделился глава республики Тува Шолбан Кара-оол.
Путин каждый год традиционно на несколько дней уезжает в сибирскую тайгу. В 2018 году компанию ему составили глава Минобороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников, а также глава республики Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. На представленных на сайте Кремля снимках видно, как они собирали грибы и ягоды, сплавлялись по реке на лодке, гуляли по горам.
В августе 2017 года Путин занимался в Туве подводной охотой и рыбалкой. В частности, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент два часа в горном озере "гонялся за щукой".
По словам Кара-оола, глава государства очень любит национальный чай, который готовят по старинному рецепту.
"Берем воду из естественного источника. Как правило, чай используется зеленый, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. Молоко должно быть в обязательном порядке настоящее, с жирностью местной. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло", – цитирует РИА Новости Кара-оола.
На завтрак все пили кофе, который в турке на костре готовил Сергей Шойгу.
"Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, и потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения", – поделился рецептом Кара-оол.
Он также отметил, что Путин готовит шашлык из мяса, которое удается добыть на охоте. Рецепт маринада президент не раскрывает. "Президент любит жарить мясо... Все делает сам. Рецепт не знаю, это его секрет", – резюмировал глава республики.
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