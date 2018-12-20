Путин рассказал о любимой музыке

Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях в музыке. По словам российского лидера, он любит классические музыкальные произведения, а стиль Heavy metall для него тяжеловат, передает "Интерфакс".
"Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка. Но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем", – сказал Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой после ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 20 декабря.
Российский лидер отметил, что ему нравится Чайковский, Шуберт, Моцарт, Лист, Шопен, Бетховен и Брамс.
"Heavi metall для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато", – сказал глава государства.
В четверг, 20 декабря, прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Президенту задали 68 вопросов. Она привлекла внимание рекордного числа журналистов – 1702. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 3 часа 44 минуты.
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