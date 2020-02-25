Путин держит подчиненных в напряжении, чтобы не расслаблялись

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Владимир Путин рассказал, что критикует подчиненных для улучшения качества работы. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что всегда должен не просто держать руку на пульсе, а держать под напряжением тех, кто выполняет задачи по реализации нацпроектов.

"Нужно, чтоб их потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность, и они должны быть под постоянным административным давлением и напряжением", – заявил российский лидер.

Он добавил, что стоит только снять такое напряжение, как народ начинает расслабляться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил недоумение по поводу исследований, связанных с будущей сменой главы государства. Он напомнил, что Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на посту президента.

По его словам, у российского лидера много планов, работы, проблем и достижений, "а его все время куда-то "уходят", а потом это неистово обсуждают".