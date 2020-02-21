Песков прокомментировал исследование о смене главы государства

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу исследований, связанных с будущей сменой главы государства, передает ТАСС.

Он напомнил, что Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на посту президента. "Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время "уходите" Путина?" – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, у российского лидера много планов, работы, проблем и достижений, "а его все время куда-то "уходят", а потом это неистово обсуждают".

Ранее Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование, согласно которому "риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян". При этом все участники исследования сошлись во мнении о том, что "перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина".