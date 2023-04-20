12:51Политика
В Кремле прокомментировали заявления секретаря совбеза Украины о двойнике Путина
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления секретаря совбеза Украины Алексея Данилова о двойнике Владимира Путина, сообщает "Газета.ру".
В ходе брифинга Песков назвал Данилова "весьма странным" после его слов о том, что Херсон посещал не Путин лично, а двойник президента РФ.
В конце февраля 2020 года Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника для безопасности, но он отказался.
По словам главы государства, это было в начале 2000-х. Предполагался вариант, при котором дублер заменял бы Путина на мероприятиях, где находиться опасно. Однако российский лидер сказал, что он никогда не привлекал двойников.
Также в августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров отметил, что у Путина нет двойников. Слухи об этом он назвал "мифом и чушью".
Путин ответил на вопрос о двойнике
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