В Кремле прокомментировали заявления секретаря совбеза Украины о двойнике Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления секретаря совбеза Украины Алексея Данилова о двойнике Владимира Путина, сообщает "Газета.ру".

В ходе брифинга Песков назвал Данилова "весьма странным" после его слов о том, что Херсон посещал не Путин лично, а двойник президента РФ.

В конце февраля 2020 года Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника для безопасности, но он отказался.

По словам главы государства, это было в начале 2000-х. Предполагался вариант, при котором дублер заменял бы Путина на мероприятиях, где находиться опасно. Однако российский лидер сказал, что он никогда не привлекал двойников.

Также в августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров отметил, что у Путина нет двойников. Слухи об этом он назвал "мифом и чушью".

