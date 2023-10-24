В Кремле опровергли наличие двойников у Путина

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что у Владимира Путина якобы есть двойники, которых использует Кремль. Он отметил, что подобные сообщения не могут вызвать ничего, кроме улыбки.

По словам представителя Кремля, у главы государства нет двойников.

"Это относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ", – подчеркнул Песков.

До этого представитель Кремля также прокомментировал заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о двойнике Путина. Он назвал Данилова "весьма странным" после его слов о том, что Херсон посещал не Путин лично, а двойник президента РФ.

В конце февраля 2020 года Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника для безопасности, но он отказался.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин абсолютно не терпит некомпетентных людей рядом с собой. Кроме того, по его словам, российский лидер также не терпит, когда человек претендует на что-то, однако не обладает необходимым уровнем знаний.

Путин ответил на вопрос о двойнике