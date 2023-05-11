Путин не терпит некомпетентных людей рядом с собой – Песков

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Владимир Путин абсолютно не терпит некомпетентных людей рядом с собой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.

Кроме того, по его словам, российский лидер также не терпит, когда человек претендует на что-то, однако не обладает необходимым уровнем знаний.

При этом сам президент всегда действует решительно и быстро, поделился Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что атака украинских беспилотников на Кремль может расцениваться как попытка проведения теракта против Владимира Путина.

До этого Песков заявил, что НАТО продолжает поглощать и втягивать Украину в Североатлантический альянс, что подтверждает правильность решения российского президента о начале спецоперации.

Путин может обсудить с Совбезом атаку беспилотников на Кремль – Песков