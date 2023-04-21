Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

НАТО продолжает поглощать и втягивать Украину в Североатлантический альянс, что подтверждает правильность решения Владимира Путина о начале спецоперации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, об этой потенциальной угрозе российский лидер говорил еще задолго до начала СВО.

"И все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность", – сказал Песков.

Он добавил, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который рассматривает ее как противника и посягает на ее безопасность.

После визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса. При этом Столтенберг отметил, что сегодня внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

Накануне Столтенберг заявил, что Украина со временем войдет в НАТО. Он подчеркнул, что переход в Альянс поможет Украине уйти от советских стандартов и перейти к стандартам НАТО, что приведет к полной оперативной совместимости с организацией.

До этого президент Чехии Петр Павел заявлял, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, обсудят прием Украины только после того, как на ее территории закончится конфликт.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он объяснил, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

