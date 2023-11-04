Песков прокомментировал информацию о "двойниках" Путина

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Владимир Путин в России один, у него нет "двойников". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин у нас один!" – подчеркнул представитель Кремля на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Ранее он заявил, что конкурентов у Путина в России нет и быть не может. Песков добавил, что глава РФ лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.

Между тем отмечалось, что Путину доверяют 77,7% из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов. Деятельность российского лидера одобряют 74,6% опрошенных, еще 15,5% не одобряют ее.

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