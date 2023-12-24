"Новые люди" единогласно выдвинули Даванкова кандидатом в президенты РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Съезд партии "Новые люди" единогласно принял решение о выдвижении кандидатом на президентских выборах в следующем году вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом сообщает ТАСС.

Также Партия роста и "Новые люди" согласились объединиться под условным названием "Новые Люди. Рост". Как уточнил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, совместный съезд состоится к конце февраля 2024 года.

До этого центральный совет партии "Новые людей" предложил выдвинуть вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата в президенты РФ от фракции. Кроме того, лидер Партии роста Борис Титов рассказал, что обе команды давно объединились, однако именно сегодня они "объединяются и партиями".

Ранее сообщалось, что основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский решил не участвовать в выборах президента РФ. Как уточнил его пресс-секретарь Игорь Яковлев, для участия Явлинского необходимо было собрать 10 миллионов подписей, однако в результате удалось получить только 1,3 миллиона подписей.

Кроме того, в Москве стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Площадки будут работать каждый день с 16:00 до 20:00.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер РФ объявил 8 декабря. 18 декабря Путин подал документы в ЦИК РФ в качестве самовыдвиженца, а спустя два дня комиссия зарегистрировала группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Предстоящие выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме того, впервые на голосовании будет задействована система ДЭГ.

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина