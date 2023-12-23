Съезд партии "Справедливая Россия" поддержал кандидатуру Путина на выборах

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Съезд фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) поддержал выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году. Соответствующее решение было принято единогласно 192 делегаты. Трансляция велась на YouTube-канале партии.

Кроме того, на съезде делегаты партии уточнили, что не собирались выдвигать от фракции собственного кандидата на выборы президента в России в 2024 году. Об этом было заявлено еще на прошлом съезде в мае, но теперь данное решение было объявлено официально.

Председатель СРЗП Сергей Миронов в ходе съезда зачитал также обращение действующего главы государства к делегатам, в котором Путин выразил "искреннюю признательность за поддержку" и добавил, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога на благо России и народа".

Ранее гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что окончательный перечень кандидатов в президенты России станет известен к февралю. По словам Гращенкова, в шорт-лист попадут кандидаты от трех парламентских партий – "Новые Люди", КПРФ и ЛДПР.



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