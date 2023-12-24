"Новые люди" могут выдвинуть Даванкова на выборы президента РФ

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Центральный совет партии "Новые людей" предложил выдвинуть вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в качестве кандидата в президенты РФ от фракции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Финальное решение примет съезд партии, который проходит 24 декабря на Воробьевых горах.

Между тем "Новые люди" и Партия роста подписали соглашение об объединении. Подписи под документом поставили лидеры фракций – Алексей Нечаев и Борис Титов.

"Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня "Новые люди" официально объединяются с Партией роста", – сказал Нечаев.

В свою очередь, Титов уточнил, что обе команды давно объединились, однако именно сегодня они "объединяются и партиями". По его словам, фракции выдвинут общего кандидата на выборы.

Ранее сообщалось, что основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский решил не участвовать в выборах президента РФ. Как уточнил его пресс-секретарь Игорь Яковлев, для участия Явлинского необходимо было собрать 10 миллионов подписей, однако в результате удалось получить только 1,3 миллиона подписей.

Кроме того, в Москве стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Площадки будут работать каждый день с 16:00 до 20:00.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер РФ объявил 8 декабря. 18 декабря Путин подал документы в ЦИК РФ в качестве самовыдвиженца, а спустя два дня комиссия зарегистрировала группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Предстоящие выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме того, впервые на голосовании будет задействована система ДЭГ.

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина