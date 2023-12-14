Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва является одним из лучших мегаполисов в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Москва одним из лучших мегаполисов мира, безусловно, сегодня стала", – отметил президент РФ.

До этого в поздравлении жителей столицы с Днем города Путин назвал Москву надежной защитой, а также опорой для всей России. По его словам, именно в столице бьется сердце большой России. В сентябре Москва, которую президент также назвал вдохновляющей, ритмичной и обладающей безграничными возможностями, отметила 876-летие.

Более того, российский лидер оценил развитие транспортной инфраструктуры в Москве. В частности, он обратил внимание на реализацию проектов четвертого Московского диаметра (МЦД-4), проспекта Багратиона и Московского скоростного диаметра (МСД). Открытие движения по этим направлениям Путин назвал серьезным шагом в развитии московской транспортной системы.



Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию