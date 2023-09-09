Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Фото: ТАСС/POOL/Михаил Воскресенский

Владимир Путин во время торжественного мероприятия в концертном зале "Зарядье" поздравил москвичей с Днем города.

"Дорогие москвичи, друзья, поздравляю всех вас с днем Москвы! Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и конечно поистине безграничными возможностями", – сказал глава государства.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Москва с самого основания является надежной защитой, а также твердой опорой всей России. Путин добавил, что особая роль Москвы определилась историей. Он назвал Москву главным городом России. Президент России заявил, что именно в Москве "бьется сердце нашей огромной любимой страны".

Ранее столичный Дептранс сообщил, что в Москве выпустили лимитированные "Тройки" к 876-летию города с двумя вариантами праздничного оформления.

Гости и жители столицы могут приобрести тематические "Тройки" на стойках "Живое общение", во флагманских сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Тираж транспортных карт ограничен.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил с Днем города.

Парад судов организовали в столице к Дню города