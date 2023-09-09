Московский транспорт украсили ко Дню города

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичный транспорт украсили по случаю празднования 876-летия Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что в рамках подготовки ко Дню города было установлено 19 украшений и две инсталляции у столичных городских вокзалов.

У станций метро "Чистые пруды", "Площадь революции", "Октябрьская" и других разместили инсталляции "Два сердца столицы". Фасады станций "Бауманская", "Арбатская", "Рижская" и других оформили в соответствующей тематике.

Пассажиры "Красных Ворот", "Павелецкой", "Третьяковской", "Пушкинской" и "Трубной" при входе смогут наблюдать ярко-красные надписи "876 лет Москве".

До этого в честь празднования 876-летия Москвы на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро стартовал парад поездов. Составы курсируют по БКЛ против часовой стрелки с 09:00 до 20:00 9 и 10 сентября. Горожане и гости столицы смогут встретить их в 12:18 на "Марьиной роще", в 13:05 на "Каховской", в 13:23 на "Текстильщиках" и в 14:11 на "Кунцевской".



Движение транспорта изменится в столице 9 и 10 сентября