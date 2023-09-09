Семь миллионов человек посетили мероприятия Мосурбанфорума

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы или Мостуризм

Уже 7 миллионов человек посетили различные мероприятия в "Лужниках", Гостином Дворе, парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"В "Лужниках" в выходные, 9 и 10 сентября, пройдет насыщенная программа. Здесь можно узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву", – отмечается в сообщении.

На этой локации для посетителей выступят Ваня Дмитриенко, Тима Акимова, Алсу и Юлия Савичева. Кроме того, состоится ночная вечеринка с Еленой Темниковой, игра "Что? Где? Когда?", мастер-классы проекта "Кинокампус Горького", розыгрыш автомобиля и многое другое.

В Гостином Дворе для гостей создали интерактивное мультимедийное пространство, которое посвящено развитию социальной сферы. Там же пройдут концерты классической и современной музыки. Желающие смогут посетить лекции об эмоциональном и искусственном интеллекте, здоровье, стрессе и успехе. 9 и 10 сентября гостей ждут на спектакле, познавательных квестах, интерактивном шоу, экскурсиях по выставке и мастер-классах для детей.

В рамках Урбанфорума в "Зарядье" 9 и 10 сентября продолжится интересная программа со спортивными тренировками, кинопоказами, театральными играми, лекциями и выступлениями популярных артистов.

В "Манеже" для гостей работает выставка "Станция Манеж", которая рассказывает о настоящем и будущем московской транспортной системы. Там представлены поезда "Иволга 3.0", "Москва-2020" и макеты новых вагонов метро и МЦД в натуральную величину. Кроме того, 37-метровая голограмма с выставки уже попала в Книгу рекордов России как самая большая в стране.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Подробнее ознакомиться с его программой можно на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что выставка "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума стала самой посещаемой за всю историю площадки. Каждый день на эту локацию приходят граждане, чтобы узнать, как развивается транспорт, попробовать себя в роли машинистов. На выставке представлены разные экспонаты, в том числе водородный лимузин Aurus и первый электромотоцикл данной марки.

Выступления российских артистов, выставки и лекции пройдут в "Лужниках" в рамках МУФ-2023