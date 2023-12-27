Навка поддержала решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решение действующего главы государства Владимира Путина о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут по всей стране в марте 2024 году.

"Он самый лучший кандидат на эту должность в нашей стране. Он является тем самым президентом, который ведет нашу страну в правильном направлении", – отметила она, подчеркнув, что именно при Путине Россия за последние 20 лет стала активно развиваться во всех направлениях.

Навка рассказала, что путешествует по России еще с 2000-х годов и видит, как развиваются различные регионы страны и их инфраструктура. Кроме того, спортсменка указала и на улучшения, произошедшие за последнее время в спортивном направлении.

"Он поддерживает не только спорт больших достижений, но и детский спорт. И при этом показывает и доказывает это своим примером", – заключила олимпийская чемпионка в танцах на льду.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Проходит сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты