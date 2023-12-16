"Откройте, Давид": "Алена Хмельницкая 18+"

Актриса Алена Хмельницкая встретилась с Давидом Виннером, чтобы поговорить о магии театра и кино, вспомнить легендарный спектакль "Юнона и Авось" Марка Захарова, лучший фильм о любви "Сердца трех" и поспорить о современной культуре. Они также обсудили, почему кинолента "Ландыш серебристый" никогда не потеряет своей актуальности и какую рецензию в свое время на него дал Филипп Киркоров.

Как Алена Александровна попала в Голливуд? Почему соцсети играют важную роль в жизни каждого и в какой момент актриса стала заниматься благотворительностью? Об успехе, театральном искусстве, порядочности и образовании – в новом выпуске "Откройте, Давид".