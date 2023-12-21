Сотни развлечений на выбор: где провести новогодние праздники в Москве

Во время новогодних каникул в Москве пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий: концерты, семейные шоу, фестивали, спектакли. Самые яркие события – в нашем материале.

Сотни мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году для новогодних каникул в Москве подготовили около 200 крупных мероприятий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Сергей Собянин мэр Москвы На большинстве площадок ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество" можно присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий.

Мэр отметил, что в Гостином Дворе запланировано 37 новогодних представлений, в музеях пройдет около 50 мероприятий, а в библиотеках и культурных центрах для гостей организуют порядка 660 событий.

"Путешествие в Рождество"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

События проходят на фестивальных площадках в разных районах города до 15 января. Всего запланировано более 4 000 мероприятий. Например, в Парке Горького развернулась масштабная ярмарка с кулинарными мастер-классами и музыкальными концертами. На площади перед ЦУМом на Кузнецком Мосту работает выставка дизайнерских елей. Кроме того, в рамках фестиваля все желающие могут присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий.

Подробную программу каждой площадки можно узнать на сайте фестиваля.

"Московское чаепитие"

Фестиваль проходит на Тверской площади до 8 января с 16:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 – в выходные. На площадке есть чайная гостиная, где посетители могут попробовать горячие напитки. Также в программе – фольклорные песни, шоу ходулистов, песни под гитару, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, в рамках фестиваля будет работать чайный домик, где можно узнать историю появления этого напитка в России в формате представления традиционного китайского театра.

С подробной программой можно ознакомиться здесь.

События в усадьбах

Новогодний фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима" будет проходить в столице до 8 января. На это время там запланировано более 400 мероприятий.

К примеру, в усадьбе Михалково будут проходить балы-маскарады. Посетители смогут окунуться в атмосферу Серебряного века, поучаствовать в мастер-классах по бальным танцам и примерить дворянский костюм.

А в усадьбе Люблино запланированы потешные гулянья. Кроме того, гости смогут поиграть в лапту, городки или горелки. Атмосферу праздника будут создавать скоморохи, шуты и уличные музыканты.

Также в усадьбах установлены почтовые станции, откуда можно отправить поздравительную открытку своим близким. Подробности можно узнать на странице проекта.

Веселье в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если сидеть дома в Новый год не хочется, можно встретить 2024-й на катке в парке – в праздничную ночь многие из них будут работать дольше обычного. Например, яркая программа с участием артистов и зрелищными шоу запланирована на арене "Лед" в "Сокольниках" 31 декабря с 21:00 до 03:00.

Площадка в Парке Горького в новогоднюю ночь также будет работать до 03:00 и радовать гостей праздничной программой (для участия необходимо купить входной билет на каток).

В целом встретить Новый год можно будет в 21 парке: в их числе Парк Горького, "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", Бабушкинский, Гончаровский, Измайловский, Лианозовский, Перовский, Таганский, "Митино", "Ходынское поле", "Фили", "Ангарские пруды", "Дубки", 50-летия Октября, сад имени Баумана и "Эрмитаж", а также усадьба Воронцово и парк имени Юрия Лужкова.

Там посетители смогут насладиться шоу, постановками, поучаствовать в веселых активностях, а также увидеть трансляции новогодних обращений президента России и мэра Москвы.

Сюрпризы от культурных учреждений

Среди сотни событий, которые пройдут в музеях и культурных учреждениях города, – новогодняя семейная программа в музее К. Г. Паустовского (с 27 декабря по 6 января). Посетители встретятся с персонажами произведений писателя, выполнят задания и получат новогодние пожелания.

Экскурсия "Рождество в старинном доме" пройдет в доме-музее Марины Цветаевой 3 и 6 января в 15:30. Гости увидят редкое издание Библии с гравюрами французского живописца Гюстава Доре: именно его однажды получила в подарок на Рождество дочь поэтессы Ариадна. Кроме того, в сопровождении рождественских мелодий прозвучат стихи Серебряного века. А в детской посетителей ждут елка, украшенная старинными игрушками, и рождественский квест.

А культурный центр "Феникс" 5 января в 12:00 приглашает на новогоднее представление "Снежная королева" по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. До спектакля состоится шоу с участием аниматоров.

Другие новогодние мероприятия столицы можно найти по ссылке.