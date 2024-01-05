Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 15:15

Город

Москвичам рассказали, какие мероприятия будут в столице в Рождество

Москвичам рассказали, какие мероприятия будут в столице в Рождество

Новый рекорд по посещаемости установлен на выставке-форуме "Россия" в 2024 году

Москвичам рассказали о мероприятиях в столице в Рождество

Москвичи на 65% чаще стали оплачивать поездки в метро банковскими картами в 2023 году

Городские службы продолжили работу на подстанции после ЧП на северо-востоке Москвы

Свыше 150 тыс человек посетили выставку "Россия" в первый день работы в 2024 году

Москвичам сообщили, как меняется движение городского транспорта с открытием станций метро

Семейство рысей из Московского зоопарка получило коробку подарков

Пункты для бесплатной раздачи горячих напитков открылись в парках Москвы

Почти 500 тыс животных получили помощь в госветклиниках столицы в 2023 году

Москвичи готовятся к Рождеству. В этот день, 7 января, в храмах пройдут богослужения, а в парках – спектакли и концерты.

Кроме того, в Рождественскую ночь общественный транспорт будет работать дольше обычного. Например, столичное метро будет открыто до 02:00. На такой же график перейдет и МЦК, а поезда МЦД будут курсировать до 03:00.

Какая погода ожидается в Рождественскую ночь? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоРоман КарловАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика