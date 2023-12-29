Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 12:45

Спорт

Спорткомплекс "Ника" ввели в эксплуатацию в столичных Текстильщиках

Спорткомплекс "Ника" ввели в эксплуатацию в столичных Текстильщиках

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В Текстильщиках ввели в эксплуатацию спортивный комплекс "Ника". В нем есть зал для волейбола со зрительскими трибунами на 300 мест, а также 25-метровый бассейн и тренажерный зал.

Тренироваться в спорткомплексе смогут в том числе маломобильные люди. Специально для них создана безбарьерная среда со входами на уровне земли, пандусами, системами звуковой, визуальной и тактильной информации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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