Спорткомплекс "Ника" ввели в эксплуатацию в столичных Текстильщиках

В Текстильщиках ввели в эксплуатацию спортивный комплекс "Ника". В нем есть зал для волейбола со зрительскими трибунами на 300 мест, а также 25-метровый бассейн и тренажерный зал.

Тренироваться в спорткомплексе смогут в том числе маломобильные люди. Специально для них создана безбарьерная среда со входами на уровне земли, пандусами, системами звуковой, визуальной и тактильной информации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.