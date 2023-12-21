Число участников проекта "Спортивные выходные" выросло до 45 тыс человек за 2023 год

Число участников проекта "Спортивные выходные" за 2023 год выросло в полтора раза – почти до 45 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что город создает возможности для поддержки и укрепления здоровья. В рамках проекта профессиональные спортсмены бесплатно провели для москвичей уже около 2,5 тысячи тренировок на популярных городских площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.