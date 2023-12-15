"Мой район. Обратная связь": экоплощадка появилась на Аллее славы звезд Олимпийских игр

На Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр обустроили экоплощадку, посвященную заказнику "Воробьевы горы". Ее протяженность – 55 метров.

По периметру площадки сделали металлическое ограждение с поручнями и деревянными перилами. Вдоль перил поставили лавочки и урны. На экоплощадке можно узнать информацию о природном мире в интерактивной форме. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".