"Мой район. Навигатор": почти 4 тысячи спортивных секций доступны москвичам бесплатно

Почти 4 тысячи спортивных секций в 10 округах столицы доступны москвичам бесплатно. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подобрать наиболее подходящее занятие горожане могут на сайте Москомспорта. Там есть группы как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Например, сейчас в Западном округе идет набор ребят от 7 до 11 лет в группу настольного тенниса.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".