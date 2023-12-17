17 декабря, 04:15Спорт
"Мой район. Навигатор": почти 4 тысячи спортивных секций доступны москвичам бесплатно
Почти 4 тысячи спортивных секций в 10 округах столицы доступны москвичам бесплатно. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Подобрать наиболее подходящее занятие горожане могут на сайте Москомспорта. Там есть группы как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Например, сейчас в Западном округе идет набор ребят от 7 до 11 лет в группу настольного тенниса.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор