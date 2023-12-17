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Новости

17 декабря, 04:15

Спорт

"Мой район. Навигатор": почти 4 тысячи спортивных секций доступны москвичам бесплатно

"Мой район. Навигатор": почти 4 тысячи спортивных секций доступны москвичам бесплатно

"Мой район. Навигатор": выплаты за покупку льготных лекарств в Москве станут постоянными

"Мой район. Навигатор": завод по производству абсорбирующего белья заработал в "Рудневе"

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

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Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Почти 4 тысячи спортивных секций в 10 округах столицы доступны москвичам бесплатно. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подобрать наиболее подходящее занятие горожане могут на сайте Москомспорта. Там есть группы как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Например, сейчас в Западном округе идет набор ребят от 7 до 11 лет в группу настольного тенниса.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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