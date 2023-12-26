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26 декабря, 12:00

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Москва отдала в долгосрочную аренду шесть спортивных объектов

Москва отдала в долгосрочную аренду шесть спортивных объектов

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В 2023 году город отдал в долгосрочную аренду частным компаниям шесть спортивных объектов. Среди них – спорткомплексы, теннисные корты и манежи.

По данным портала mos.ru, большинство из них переданы по так называемой программе повышения эффективности управления городскими спортобъектами. По ее условиям, новые владельцы в течение 25 лет обязаны использовать все, что получили по назначению, но имеют право самостоятельно определять какие именно услуги будут оказывать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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