Москва отдала в долгосрочную аренду шесть спортивных объектов

В 2023 году город отдал в долгосрочную аренду частным компаниям шесть спортивных объектов. Среди них – спорткомплексы, теннисные корты и манежи.

По данным портала mos.ru, большинство из них переданы по так называемой программе повышения эффективности управления городскими спортобъектами. По ее условиям, новые владельцы в течение 25 лет обязаны использовать все, что получили по назначению, но имеют право самостоятельно определять какие именно услуги будут оказывать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.