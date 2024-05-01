01 мая, 14:30Новости
Собянин: Московская неделя предпринимательства стартует 16 мая
16 мая в Москве стартует неделя предпринимательства. О программе мероприятия в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Так, в кластере "Ломоносов" состоится форум, главная тема которого – "Предпринимательство – это выбор". На нем компании и стартапы получат возможность найти партнеров, инвестиции, а также обсудить актуальные задачи, которые стоят перед бизнес-сообществом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.