Собянин: Московская неделя предпринимательства стартует 16 мая

16 мая в Москве стартует неделя предпринимательства. О программе мероприятия в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, в кластере "Ломоносов" состоится форум, главная тема которого – "Предпринимательство – это выбор". На нем компании и стартапы получат возможность найти партнеров, инвестиции, а также обсудить актуальные задачи, которые стоят перед бизнес-сообществом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.