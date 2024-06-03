Суд Кишинева аннулировал запрет на въезд в Молдавию для Киркорова

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Районный суд Кишинева решил аннулировать запрет на въезд в Молдавию для Филиппа Киркорова. Соответствующее постановление опубликовано на едином портале судебных инстанций.

Решение о запрете было принято в 2022 году. Его принял отдел пограничной полиции аэропорта Кишинева, объяснив "чрезвычайным положением". Инцидент произошел после того, как певца не пустили в страну.

Позже представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что певец не знал о запрете. Информация об этом дошла в условиях предстоящих концертов Киркорова в Кремле, в связи с чем Успенская заявила, что информация будет принята к сведению.

