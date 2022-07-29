В Молдавии объяснили отказ во въезде в страну Киркорову

29 июля, 19:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пограничники в Молдавии объяснили отказ во въезде в страну народному артисту РФ Филиппу Киркорову закрытостью страны для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певца Екатерину Успенскую.
"Туристическая цель пока не рассматривается в связи с чрезвычайным положением. Так сказали на границе", – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Киркорова не пустили в Молдавию. Артисту пришлось провести ночь в аэропорту Кишинева. Пограничники заявили, что не были соблюдены условия для пересечения границы.
Между тем адвокат вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер Аурелиу Коленко отмечал, что Киркоров должен был посетить Молдавию, чтобы дать показания в защиту Таубер, которую обвиняют в том, что партия не отразила в финансовой отчетности гонорар артисту.
Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию
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