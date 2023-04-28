Представитель Киркорова прокомментировал запрет на въезд в Молдавию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров не знал о запрете на въезд в Молдавию, однако примет его к сведению, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Екатерину Успенскую.

"У нас Кремлевские концерты проходят уже третий день. И мы полностью сейчас думаем о концертах, о премьере, которая сегодня состоялась у Филиппа, но мы примем к сведению это все", – заявила Успенская.

Концерты Киркорова в Большом Кремлевском дворце пройдут 28, 29 и 30 апреля.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о списке россиян, которым запрещен въезд в страну. Среди них есть Филипп Киркоров и Владимир Путин. До этого молдавские власти не пустили в страну главу Татарстана Рустама Минниханова, несмотря на приглашение одного из депутатов парламента. Ему не разрешили спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.

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