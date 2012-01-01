Эксперт Щербаков рассказал об отношении работодателей к женщинам с детьми

В Минтруде заявили о гендерном равенстве на российском рынке труда. Отмечается, что различие в вознаграждениях между женщинами и мужчинами продиктовано не полом, а сложностью работы и условиями труда. Рассказываем подробности и выясняем, что делать, если сотрудница столкнулась с дискриминацией в вопросах зарплаты.



Вопрос квалификации?

В России гендерное равенство работников закреплено в Конституции и Трудовом кодексе, говорится в отчете Минтруда. Уровень заработной платы россиян не ограничивается максимальным размером и зависит от нескольких факторов. Сюда, например, относятся квалифицированность специалиста и сложность выполняемых им задач. Также количество и качество затраченного труда.





из отчета Минтруда Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда.

С учетом этого в настоящий момент на российском рынке труда обоим полам обеспечено равноправие, считают в министерстве. "Положение российских женщин в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства", – отмечается в отчете.

Если сотрудница все же столкнулась с занижением зарплаты по половому признаку, то у нее есть возможность отстоять свои права в судебном порядке. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Если женщина считает, что она подверглась дискриминации в сфере труда, она вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав. Также она может потребовать возмещение материального вреда и компенсацию морального.

При этом эксперт подтвердила, что если разница в зарплате мужчины и женщины обусловлена сложностью труда, то это не считается дискриминацией.



Женская доля

Сегодня доля женщин на высокооплачиваемых должностях увеличивается. Об этом Москве 24 рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

"Конечно, есть профессии, где требуется грубая мужская сила и там не дай бог увеличить долю сотрудниц. А в остальном мы фиксируем, что и в составе совета директоров, управления компаний появляется больше представительниц женского пола. Это все свидетельствует о незаменимости женщин и росте их роли", – указал специалист.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков в разговоре с Москвой 24 отметил, что наличие у соикательницы детей является для работодателя скорее плюсом.

"Если у женщины есть дети, значит, она обладает определенными качествами, в том числе ответственностью. Поэтому я считаю, что наличие ребенка – это скорее положительный момент в глазах работодателя, чем отрицательный", – говорит эксперт.





Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Некоторые работодатели увязывают трудовою деятельность женщин с возможностью декретного отпуска и, соответственно, каких-то временных перерывов в их работе. В этом смысле действительно могут быть какие-то сложности. Но, как мне представляется, если такие случаи и встречаются, то носят единичный характер. Я бы не стал называть это тенденцией.

Что касается возраста, то у работодателей, скорее всего, нет предубеждений относительно соискательниц старше 40 лет, продолжает эксперт. У таких работниц есть преимущество. Они имеют не только большой жизненный, но и профессиональный опыт, поэтому могут лучше вести рабочие дела.

