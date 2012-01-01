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26 апреля, 11:46

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Эксперт Щербаков рассказал об отношении работодателей к женщинам с детьми

На работе все равны? Почему зарплаты мужчин и женщин отличаются в России

В Минтруде заявили о гендерном равенстве на российском рынке труда. Отмечается, что различие в вознаграждениях между женщинами и мужчинами продиктовано не полом, а сложностью работы и условиями труда. Рассказываем подробности и выясняем, что делать, если сотрудница столкнулась с дискриминацией в вопросах зарплаты.

Вопрос квалификации?

Фото: 123RF/nd3000

В России гендерное равенство работников закреплено в Конституции и Трудовом кодексе, говорится в отчете Минтруда. Уровень заработной платы россиян не ограничивается максимальным размером и зависит от нескольких факторов. Сюда, например, относятся квалифицированность специалиста и сложность выполняемых им задач. Также количество и качество затраченного труда.

Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда.
из отчета Минтруда

С учетом этого в настоящий момент на российском рынке труда обоим полам обеспечено равноправие, считают в министерстве. "Положение российских женщин в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства", – отмечается в отчете.

Если сотрудница все же столкнулась с занижением зарплаты по половому признаку, то у нее есть возможность отстоять свои права в судебном порядке. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Если женщина считает, что она подверглась дискриминации в сфере труда, она вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав. Также она может потребовать возмещение материального вреда и компенсацию морального.
Валентина Захаренкова
заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов

При этом эксперт подтвердила, что если разница в зарплате мужчины и женщины обусловлена сложностью труда, то это не считается дискриминацией.

Женская доля

Фото: 123RF/jovanmandic

Сегодня доля женщин на высокооплачиваемых должностях увеличивается. Об этом Москве 24 рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

"Конечно, есть профессии, где требуется грубая мужская сила и там не дай бог увеличить долю сотрудниц. А в остальном мы фиксируем, что и в составе совета директоров, управления компаний появляется больше представительниц женского пола. Это все свидетельствует о незаменимости женщин и росте их роли", – указал специалист.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков в разговоре с Москвой 24 отметил, что наличие у соикательницы детей является для работодателя скорее плюсом.

"Если у женщины есть дети, значит, она обладает определенными качествами, в том числе ответственностью. Поэтому я считаю, что наличие ребенка – это скорее положительный момент в глазах работодателя, чем отрицательный", – говорит эксперт.

Некоторые работодатели увязывают трудовою деятельность женщин с возможностью декретного отпуска и, соответственно, каких-то временных перерывов в их работе. В этом смысле действительно могут быть какие-то сложности. Но, как мне представляется, если такие случаи и встречаются, то носят единичный характер. Я бы не стал называть это тенденцией.
Александр Щербаков
профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук

Что касается возраста, то у работодателей, скорее всего, нет предубеждений относительно соискательниц старше 40 лет, продолжает эксперт. У таких работниц есть преимущество. Они имеют не только большой жизненный, но и профессиональный опыт, поэтому могут лучше вести рабочие дела.

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