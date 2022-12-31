Правительство утвердило нацстратегию действий в интересах женщин до 2030 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что для женщин по-прежнему сохраняются карьерные барьеры, несмотря на то, что они представляют больше половины населения России и при этом имеют высокий уровень образования и экономической активности. Кроме того, они по-прежнему несут основную бытовую нагрузку.

Ожидается, что результатами стратегии станет увеличение продолжительности жизни женщин, снижение дискриминации в вопросе оплаты труда, увеличение доли женщин на руководящих должностях, а также снижение количества преступлений против представительниц женского пола.

Ранее сообщалось, что после проведения частичной мобилизации в РФ начала сокращаться разница между мужской и женской оплатой труда. Другой тренд состоит в том, что работодатели стали активнее приглашать на работу женщин.



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