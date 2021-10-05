В Минздраве назвали количество работающих в здравоохранении женщин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщины составляют более 70% от общего числа врачей, работающих в государственных муниципальных медучреждениях России. Об этом в ходе марафона "Здоровье женщин – благополучие нации" заявила заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова, передает Агентство "Москва".

"В 2020 году в государственных муниципальных медицинских организациях работали практически 400 тысяч врачей-женщин. Это 71% от общего числа врачей. Среди средних медицинских работников доля женщин еще выше и составляет 1,1 миллиона женщин. Это практически 95% от всех работников данной категории", – сказала Дронова.

Замминистра добавила, что женщины также составляют 70% от общего числа обучающихся в подведомственных Минздраву образовательных учреждениях.

По словам Дроновой, за последние пять лет число женщин, занимающих руководящие должности организаций высшего образования в сфере медицины, выросло на 50%.

Марафон "Здоровье женщин – благополучие нации" проходит в рамках III Евразийского женского форума, целью которого является развитие сотрудничества женщин-лидеров для решения актуальных проблем.

Ранее в центре Вашингтона прошла ежегодная акция "Марш женщин", в рамках которой манифестанты требовали не допустить ужесточения законов об абортах в стране.