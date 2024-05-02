02 мая, 07:15Город
Движение ограничат на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы 2 мая
В четверг, 2 мая, в центре и на юго-востоке Москвы будет ограничено движение на нескольких улицах. Как сообщает столичный Дептранс, с 16:30 до 19:00 нельзя будет проехать на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. А с 17:30 перекроют ряд центральных набережных и улиц.
Повторно ограничения введут с 22:30 на участках Садового кольца, Нового Арбата и Большого Каменного моста. А с 23:30 к ним добавится Волгоградский проспект.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.