Движение ограничат на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы 2 мая

В четверг, 2 мая, в центре и на юго-востоке Москвы будет ограничено движение на нескольких улицах. Как сообщает столичный Дептранс, с 16:30 до 19:00 нельзя будет проехать на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. А с 17:30 перекроют ряд центральных набережных и улиц.

Повторно ограничения введут с 22:30 на участках Садового кольца, Нового Арбата и Большого Каменного моста. А с 23:30 к ним добавится Волгоградский проспект.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.