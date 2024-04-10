Эксперты назвали дальнобойщиков самыми высокооплачиваемыми специалистами в РФ

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Дальнобойщики являются самыми высокооплачиваемыми специалистами в РФ – их средняя зарплата составила 170 494 рубля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование экспертов.

По его результатам, за первый квартал 2024 года для новых сотрудников в данной области заработные предложения выросли на 9%.

Кроме того, за соответствующий промежуток времени на 27% увеличился заработок специалистов-фрезеровщиков – 136 151 рубль. Первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий, по мнению экспертов, закрыла профессия бурильщика со средним предлагаемым окладом в 113 457 рублей в месяц. Для них предложения выросли на 11%, уточнили аналитики.

По словам одного из авторов исследования Александра Сампетова, в текущем году данная тройка оказалась такой же, как и в зимний период 2023 года, что говорит о том, что на современном рынке труда наблюдается дефицит работников этих профессий.

"Так, спрос работодателей на водителей-дальнобойщиков вырос в полтора раза за квартал и в два раза за последний год, на фрезеровщиков – на 28% за квартал и в 2,3 раза за год", – добавил специалист.

Исследование также показало, что в список вакансий с зарплатой более 100 тысяч за первый квартал 2024 года вошли такие профессии, как кафельщик со средними предложениями в 108 423 рубля, замерщик – 103 815 рублей, водитель самосвала – 102 895 рублей, плиточник – 102 580 рублей, автоэлектрик – 101 712 рублей и монолитчик – 100 000 рублей в месяц.

Специалисты добавили, что почти двукратно за квартал выросли зарплатные предложения у сортировщиков – на 92% (100 971 рубль).

Ранее эксперты рассказали, у каких профессий выросла зарплата в 1-м квартале 2024 года. Так, у стикеровщиков месячный доход вырос с 29 929 до 60 798 рублей, еще почти вдвое выросли доходы сортировщиков – с 52 498 до 100 971 рубля в месяц, а также промоутеров – с 48 326 до в 69 230 рублей в месяц.