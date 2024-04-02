HR-специалист Лоикова рассказала, как найти высокооплачиваемую работу

02 апреля, 12:48Общество
Фото: depositphotos/DmitryPoch
Совершенствование в профессии и умение работать с программами помогут найти высокооплачиваемую работу. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
"IT очень плотно входят в нашу жизнь, и в ближайшем будущем не останется профессий, где эти технологии не были бы встроены как функция. Мы должны уже сейчас уметь работать с программами, которые облегчают и автоматизируют часть нашей деятельности", – объясняет она.
Также специалист посоветовала постоянно обучаться новому и совершенствоваться в профессии.
"Ни одна отрасль не стоит на месте. Например, изменения в законодательстве происходят практически каждые несколько месяцев. Выходят какие-то новые приложения, программы, которые используют в работе многие специалисты, будь то бухгалтер или юрист. Так что есть вещи, которые нужно очень плотно изучать", – отметила Лоикова.
Ранее была названа главная ошибка, которую совершают россияне на собеседовании. Отмечается, что речь идет об отсутствии подготовки к интервью с потенциальным работодателем. При таком отношении у последнего может сложиться впечатление, что соискателю безразлично, куда устраиваться.