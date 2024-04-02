HR-специалист Лоикова рассказала, как найти высокооплачиваемую работу

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Совершенствование в профессии и умение работать с программами помогут найти высокооплачиваемую работу. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"IT очень плотно входят в нашу жизнь, и в ближайшем будущем не останется профессий, где эти технологии не были бы встроены как функция. Мы должны уже сейчас уметь работать с программами, которые облегчают и автоматизируют часть нашей деятельности", – объясняет она.

Также специалист посоветовала постоянно обучаться новому и совершенствоваться в профессии.

"Ни одна отрасль не стоит на месте. Например, изменения в законодательстве происходят практически каждые несколько месяцев. Выходят какие-то новые приложения, программы, которые используют в работе многие специалисты, будь то бухгалтер или юрист. Так что есть вещи, которые нужно очень плотно изучать", – отметила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Когда специалист умеет работать с системами автоматизации и постоянно совершенствуется в профессии, то создает вокруг себя повышенный спрос. Есть и другие работники, которые этим всем не владеют. Поэтому, когда работодатель выбирает, кого взять, конечно, он будет платить больше и гоняться за теми, кто имеет хороший профильный опыт, знания, компетенции да еще и занимается саморазвитием.

Ранее была названа главная ошибка, которую совершают россияне на собеседовании. Отмечается, что речь идет об отсутствии подготовки к интервью с потенциальным работодателем. При таком отношении у последнего может сложиться впечатление, что соискателю безразлично, куда устраиваться.

