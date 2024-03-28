HR-специалист назвала самую главную ошибку на собеседовании

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Отсутствие подготовки является самой главной ошибкой на собеседовании. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"Самая главная ошибка – не готовиться к собеседованию. Достаточно часто соискатели забрасывают резюме в разные компании и даже не помнят, куда и на что откликаются. Они предпочитают не знакомиться с описанием вакансии, а просят все это заново пересказать", – объясняет эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Когда человек не готовится к собеседованию, создается впечатление, что ему вообще все равно, куда он идет.

Специалист посоветовала серьезно подойти к встрече с потенциальным работодателем. "К любому интервью следует готовиться осознанно. Понять, для чего вам эта работа. Нужна она вам или все же нет", – заключила Лоикова.

Ранее россиян предупредили, что работодатель может просматривать соцсети кандидатов на вакансию. При этом некоторая информация на страницах соискателей способна отпугнуть компанию. В частности, речь идет про публикацию пессимистичных постов и снимков непристойного содержания. Например, таких, где человек запечатлен в нетрезвом виде.

Кроме того, работодатель зачастую проверяет группы, в которые вступил кандидат. Если они окажутся радикальными, то это тоже рискует стать проблемой для соискателя. Еще один пункт – если человек размещает у себя на странице в рабочее время публикации из встроенных в соцсети игр. Увидев это, работодатель может сделать соответствующие выводы.

