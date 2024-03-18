Россияне озвучили лучшее время для продуктивной работы

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Четверть опрошенных россиян (25%) считают, что с 10:00 до 12:00 – лучшее время для продуктивной работы. В этот период лучше всего работается жителям Краснодарского края (42%) и Санкт-Петербурга (32%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос одного из сервисов по поиску работы.

Также 16% опрошенных сказали, что они предпочитают трудиться с 08:00 до 10:00. Больше всего жаворонков в Нижегородской (35%) и Свердловской (21%) областях. Обеденное время с 12:00 до 14:00 не связано с эффективностью в мыслях респондентов – его выбрали 6% граждан. Однако 10% нижегородцев обратили внимание на этот период.

Время с 14:00 до 16:00 для продуктивной работы выбрали 6% опрошенных. Его предпочитают жители Москвы и Подмосковья (11%). Всего 5% респондентов любят работать после 18:00, энтузиазм в этом вопросе замечен у краснодарцев (9%).

Кроме того, свыше 33% россиян признались, что их продуктивность не зависит от времени суток. Чаще всего так отвечали жители Свердловской области (43%), Москвы и области (36%) и Краснодарского края (33%). Большинство (56%) в качестве главной причины такого выбора указали прилив энергии, также 37% сказали, что им проще сконцентрироваться, а 32% отметили легкость, с которой они справляются с задачами.

Также 20% опрошенных заявили, что из-за меньшего количества совещаний им проще заниматься своими прямыми обязанностями. Еще 19% уверены в позитивном влиянии солнечного света на работоспособность, 9% назвали иные факторы, опираясь на собственный опыт и режим дня.

В свою очередь, юрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов в эфире радио Sputnik сообщил, что при увольнении с работы не по своей инициативе не стоит спешить писать заявление по собственному желанию. С его слов, это самая частая ошибка.

Он объяснил, что многие работодатели пытаются прикрыть увольнение разными причинами и словами, и сотрудники соглашаются. Однако, продолжил эксперт, они не учитывают, что входят в положение компании, а сами остаются без работы.

Если работник не нарушал трудовую дисциплину, то он может претендовать на те или иные компенсации при увольнении по соглашению сторон, указал юрист. С его слов, максимальные выплаты, сумма которых может достигать трех средних заработков, он получит, есть уволится по официальной процедуре сокращения персонала. Это защищает человека от ситуации, когда надо искать работу, а денег нет, уточнил Кофанов.

Он подчеркнул, что эта процедура для работодателя – большая финансовая нагрузка, поэтому ее не любят.

"О сокращении предупреждают за два месяца, это уже затраты работодателя, ведь за этот период надо платить. При увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка. Также, если он не трудоустроится в течение последующих трех месяцев, он и за это время получит заработную плату", – заключил эксперт.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что изучение описания вакансии, проверка соцсетей фирмы и отзывов о ней помогут вовремя распознать в работодателе мошенника. Также она рекомендует при появлении сомнений поискать в соцсетях бывших сотрудников и попросить поделиться впечатлениями. Это нормальная практика, прокомментировала Лоикова.

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