Эксперт Сампетов назвал специалистов с самым высоким ростом зарплат за квартал

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Значительный рост зарплат в 1-м квартале 2024 года произошел у некоторых категорий специалистов, больше всего – у работников склада. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на эскперта одной из фирм по подбору персонала Александра Сампетова.

По его словам, к ним относятся стикеровщики, которые ведут учет товара при помощи оклейки продуктов стикерами или сканирования их штрихкодов. За первый квартал их месячный доход вырос с 29 929 до 60 798 рублей.

"Значительный рост зарплатных предложений у работников склада в России за 1 квартал 2024 года является важным индикатором динамичного развития сферы складской логистики и электронной торговли", – уверен он.

Сампетов подчеркнул, что работодатели испытывают дефицит кадров, поэтому готовы привлекать работников при помощи более привлекательных зарплат. Также, по его данным, почти вдвое выросли доходы сортировщиков – с 52 498 до 100 971 рубля в месяц, а также промоутеров – с 48 326 до в 69 230 рублей в месяц.

Также он указал, что на 22% выросла заработная плата кладовщика, а оплата услуг пекаря поднялась за квартал на 12% – до 64 642 и 39 254 рублей соответственно.

Ранее юрист Елена Рыбакова в беседе с Москвой 24 указала, что зарплата россиян не увеличится из-за шестидневной рабочей недели в апреле. Она напомнила, что суббота, 27 апреля, станет рабочим днем, но выходной переносится на понедельник, 29-е число.