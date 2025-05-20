Сотрудник Минюста США Террелл: против жены Байдена нужно завести дело за жестокость к мужу

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Против жены экс-президента США Джо Байдена Джилл необходимо завести дело о жестоком обращении с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы супруга со здоровьем. С таким предложением выступил сотрудник Минюста США и адвокат по гражданским правам Лео Террелл на своей странице в соцсети X.

"Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?" – написал Террелл, комментируя пост пользователя о том, что жена Байдена была в курсе проблем мужа со здоровьем, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента США.

О том, что 82-летнему Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно 18 мая. Представитель политика рассказал, что это заболевание поддается гормональной терапии, поэтому новообразование можно эффективно контролировать.

Сейчас, по его словам, экс-президент США и его семья общаются с медиками по поводу вариантов лечения. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего и успешного выздоровления. Он также был опечален из-за этой новости.

