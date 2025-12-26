Байден спрятался на рождественской семейной фотографии

Фото: x.com/JoeBiden

Бывший президент США Джо Байден спрятался на рождественском семейном фото, сообщает RT со ссылкой на страницу политика в Х.

На снимке запечатлены восемь человек, включая членов семьи экс-президента. Байден – единственный, кого на снимке не видно полностью. Правую часть лица, а также большую часть тела закрывает его супруга Джилл Байден.

В центре композиции находится сын экс-президента Хантер Байден, стоящий с раскинутыми руками. Он приобнимает женщин, которые находятся перед ним, и является единственным на фото, кто не улыбается, если не считать ребенка.

Ранее Байден-младший назвал Украину "рассадником зла" с невероятным уровнем коррупции. Он также заявил, что считает абсолютной ошибкой свое участие в работе украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding "из-за политического положения, в которое это поставило всех".

