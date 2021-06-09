Адвокат рассказал, какое наказание может грозить блогеру Хованскому

В Санкт-Петербурге задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании.

Адвокат Артем Кирьянов рассказал, какое наказание может грозить блогеру Хованскому.

"В рамках данного дела мы будем внимательно следить за экспертизой, которая и должна прояснить ситуацию, есть все-таки состав преступления или нет", – сказала Кирьянов.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Так, Хованскому может грозить до 7 лет лишения свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.