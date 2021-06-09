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Что известно о пожаре в рязанской больнице имени Семашко

Погибли от угарного газа: подробности пожара в больнице Рязани
происшествия пожар регионы

В реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. В результате ЧП погибли три человека. По предварительным данным, причиной могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Рассказываем подробности происшествия.

Загорелся аппарат ИВЛ

В ночь на 9 июня в МЧС сообщили о пожаре в больнице имени Семашко в Рязани. На место происшествия были направлены 19 единиц техники и 60 спасателей. Из здания эвакуировали 36 пациентов и 10 медиков. Ближе к пяти часам утра удалось полностью ликвидировать огонь в реанимационном отделении.

В результате ЧП погибли три человека: отравились угарным газом. Все они находились в тяжелом состоянии. Еще девять человек пострадали. Ситуацию с оказанием медпомощи пострадавшим взял на личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пояснил, что, по предварительной версии, причиной пожара в больнице стало возгорание аппарата ИВЛ. По его словам, это произошло в одной из палат реанимационного отделения, где находились пациент и медсестра. Причем медработники сначала пытались сами потушить пламя.

При пожаре в больнице Рязани погибли 3 человека

"В палате находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Произошло возгорание ИВЛ, медсестра, естественно, пыталась сначала потушить – не получилось", – уточнил губернатор.

Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами первой и второй степени, вторая – с ожогами более легкой степени.
Николай Любимов
губернатор Рязанской области

Любимов добавил, что от сильного задымления в помещении многих пациентов спасли кислородные маски. Глава региона также пообещал выделить семьям погибших по миллиону рублей. Кроме того, с ними и с пострадавшими будут работать психологи.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ходе расследования специалисты проверят, насколько оперативно провели эвакуацию пациентов и сотрудников больницы, а также работоспособность противопожарных систем. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

В свою очередь, в МЧС России по Рязанской области подтвердили, что все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. "Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями", – пояснили в правительстве региона.

Сделано в Китае?

По данным СМИ, вероятной причиной возгорания аппарата ИВЛ стало то, что он не был приспособлен для использования в России. В частности, он не выдерживал перепадов напряжения.

"Отделение реанимации было оснащено аппаратами ИВЛ китайского производства, плохо приспособленными под российские реалии. В частности, на них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен", – пояснили "Интерфаксу" в администрации больницы.

Согласно информации администрации, сгоревший аппарат был выпущен в Шеньчжэне и предназначен для стационарного использования в больницах во время проведения операций для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушенной функцией легких.

Губернатор области Николай Любимов подтвердил, что оборудование в больнице было импортного производства, но не уточнил, в какой именно стране оно было изготовлено.

"Это оборудование в данном случае было дополнительно поставлено, но реанимационным это отделение было всегда. Будем разбираться, почему так произошло, в чем дело – в проводке, в аппаратуре и так далее", – пояснил глава области.

Могу единственное сказать, что аппаратура не российского производства.
Николай Любимов
губернатор Рязанской области

В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий добавил, что оборудование было новым и приобретали его именно для лечения пациентов с COVID-19.

Обслуживанием аппаратов ИВЛ в больнице занималась компания "Рязань Медтехника". По словам гендиректора фирмы Сергея Маликова, на данный момент проверяется, какой именно аппарат загорелся в реанимации, – ранее обслуживаемый компанией или новый. При этом директор не уточнил, когда последний раз проводились работы по проверке оборудования, сославшись на то, что их организация выполняет обслуживание по контракту.

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Федотов Анатолий

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