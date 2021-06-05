Полиция задержала 19 участников драки на Дубнинской улице

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Драка произошла на Дубнинской улице на севере Москвы, полицейские задержали 19 участников конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Там уточнили, что сообщение в полицию от местных жителей поступило в субботу, 5 июня, около 19:10 по московскому времени. Они сообщили о скоплении под окнами людей и конфликте между ними.

"Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало", – рассказали в МВД

Полиция организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным очевидцев, в потасовке участвовали несколько десятков человек, которые были вооружены. Также сообщалось, что некоторые из участников инцидента носили нацистскую символику.

Ранее в Благовещенске произошла драка, в результате которой несколько человек попали в больницу, один из них скончался. По факту случившегося были задержаны два человека, возбуждено уголовное дело.