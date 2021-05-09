Один человек погиб в драке в Благовещенске

16:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Благовещенске произошла массовая драка, в результате которой несколько человек попали в больницу, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.
По факту случившегося задержаны два человека, возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, инцидент между несколькими гражданами произошел в ночь на 9 мая.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 38 и 39 лет, подозреваемых, в зависимости от содеянного, в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пунктов а, ж части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц)", – говорится в сообщении.
Специалисты выясняют детали произошедшего.
Ранее в Одессе на аллее Неизвестного Матроса произошла драка из-за георгиевской ленты. Радикалы попытались вырвать ее из рук проходящей мимо женщины.
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