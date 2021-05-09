Один человек погиб в драке в Благовещенске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Благовещенске произошла массовая драка, в результате которой несколько человек попали в больницу, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

По факту случившегося задержаны два человека, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент между несколькими гражданами произошел в ночь на 9 мая.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 38 и 39 лет, подозреваемых, в зависимости от содеянного, в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пунктов а, ж части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц)", – говорится в сообщении.

Специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее в Одессе на аллее Неизвестного Матроса произошла драка из-за георгиевской ленты. Радикалы попытались вырвать ее из рук проходящей мимо женщины.

