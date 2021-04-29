В Астрахани мужчину убили во время магического ритуала

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Правоохранители задержали жителя Красноярского края, которого подозревают в убийстве знакомого в Астрахани во время проведения оккультного ритуала. Об этом сообщается на сайте СК по Астраханской области.

"По версии следствия, местный житель, желая восстановить отношения со своей супругой, решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в помощники мужчина позвал недавно прибывшего в область знакомого, после чего они направились в лесополосу. Пока приятели копали яму, гость из Красноярского края негативно высказался по поводу ритуала, а также в адрес супруги потерпевшего, из-за чего мужчины поссорились.

"Далее конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый не менее 4 раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления", – пояснили в пресс-службе.

Задержанный уже находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области убил друга из-за спора, как резать сало. Перед этим они вместе распивали спиртные напитки, закусывая салом.