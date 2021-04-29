В Челябинске мужчина закидал судебных приставов подгузниками

12:57
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Житель Челябинска в знак протеста закидал судебных приставов использованными детскими подгузниками. Теперь его ждет уголовное наказание, сообщил портал "Дни.ру".
Помимо этого, он набросился на полицейских, которые прибыли на вызов сотрудников ФССП. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчину возмутил тот факт, что с его банковской карты списали деньги, которые он получил как временно нетрудоспособный. Ранее челябинца оштрафовали по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов". Но тот штраф вовремя не погасил.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия к представителям власти.
В начале месяца схожий инцидент случился в Тверской области. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов после жалобы на местного жителя. Когда мужчину посадили в автомобиль, тот достал нож и напал на полицейских. Одного из них пришлось доставить в больницу.
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