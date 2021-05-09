Радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Одессе на аллее Неизвестного Матроса произошла драка из-за георгиевской ленты. Радикалы попытались вырвать ее из рук проходящей мимо женщины, сообщает газета "Известия".

Женщина также несла портрет маршала Георгия Жукова. В результате ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Ее доставили в райотдел и составили на нее протокол.

Радикалов не задержали.

Ранее ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Задержанные причастны к совершению насилия, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

