Прокуратура начала проверку после ДТП с участием маршрутки в Москве

Прокуратура разбирается в обстоятельствах аварии с участием маршрутного такси.

На развязке между МКАД и трассой М-11 перевернулась пассажирская "Газель".

Машина принадлежала частному перевозчику. Уточняется, что водитель маршрутки влетел в дорожное ограждение. Пострадали трое пассажиров.

Одна девушка получила тяжелый травмы. Для ее экстренной госпитализации был вызван вертолет и временно ограничивали проезд.

На данный момент на этом участке движение восстановили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.