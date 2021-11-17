Прокуратура начала проверку после ДТП с участием маршрутки в Москве

Прокуратура разбирается в обстоятельствах аварии с участием маршрутного такси.
На развязке между МКАД и трассой М-11 перевернулась пассажирская "Газель".
Машина принадлежала частному перевозчику. Уточняется, что водитель маршрутки влетел в дорожное ограждение. Пострадали трое пассажиров.
Одна девушка получила тяжелый травмы. Для ее экстренной госпитализации был вызван вертолет и временно ограничивали проезд.
На данный момент на этом участке движение восстановили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.