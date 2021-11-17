В Казани задержали четырех продавцов поддельного алкоголя

В Казани задержали продавцов контрафактного алкоголя после массового отравления.

На данный момент под наблюдением медиков остаются 13 человек, в их крови обнаружен метанол. Три девушки – в реанимации, одна из них в коме.

Полицейские установили, что один из отравившихся накануне купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого. Он хотел угостить друзей на праздновании дня рождения, но случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем. Специалисты проверяют все жидкости и их происхождение.

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